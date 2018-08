Netflix: séries para assistir no carnaval

Carnaval no sofá: aproveite os dias de folga para assistir séries na Netflix Foto: Divulgação/Netflix

Calor, pessoas suando, ruas lotadas, marchinhas e glitter para todo o lado… o carnaval está chegando! Se você ficou com preguiça só de pensar neste cenário e pretende aproveitar o feriado prolongado para descansar, com certeza já está pensando no momento de curtir Netflix, sofá e pipoca.

Para te ajudar a relaxar, selecionamos quatro séries originais Netflix para assistir no Carnaval. Dá para maratonar uma por dia:

Cena da segunda temporada de 'Master of None' Foto: Reprodução de cena de 'Master of None' (2015) / Netflix

Master of None

Dev é um nova-iorquino que vive em busca do emprego ideal, mas precisa lidar com as tradições da família indiana, conflitos de relacionamento e amizade. Uma série que traz reflexões sobre o cotidiano, situações engraçadas e muito mais.

Assista Master of None na Netflix

Série retrata as mudanças no cenário musical em NY, em 1977 Foto: Reprodução de cena de 'The Get Down' (2016) / Netflix

The Get Down

A juventude do Bronx, na Nova York de 1977, em busca de oportunidades, sonhos e uma maneira de se expressar que vai mudar a história da música para sempre.

Assista The Get Down na Netflix

Amybeth McNulty interpreta a orfã Anne Foto: Reprodução de cena de 'Anne with an 'E'' (2017) / Netflix

Anne with an ‘E’

Baseado no livro Anne de Green Gables, a sonhadora órfã Anne é adotada por engano por um casal de irmãos de meia idade, que vivem em uma fazenda no interior. Anne vai te conquistar com um passado difícil, uma visão diferente sobre o mundo e muita alegria de viver.

Assista Anne with an 'E' na Netflix

Paul Rust and Gillian Jacobs em cena Foto: Reprodução de cena de 'Love' (2016) / Netflix

Love

Após vivenciarem relacionamentos fracassados, Mickey e Gus se tornam o casal mais improvável de todos os tempos. Juntos, precisam aprender a lidar com os altos e baixos da vida adulta e da intimidade. A série que mistura comédia, romance e drama.

Assista Love na Netflix