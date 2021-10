Netflix realizará evento especial de animes em novembro

'Netflix Festival Japan 2021' ocorrerá entre os dias 9 e 10 de novembro Foto: Netflix/YouTube/via Reuters

A Netflix, embalada pelo sucesso do Tudum, anunciou que fará um evento dedicado as produções de anime. Os fãs das animações japonesas já podem reservar os dias 9 e 10 de novembro, quando ocorrerá o 'Netflix Festival Japan 2021'.

O evento será transmitido pelas plataformas do serviço de streaming no YouTube.

Serão apresentados títulos lançados entre outubro e dezembro, antes do início do Natal, e incluem Gokushufudo, Super Crooks e Aggretsuko, além de novas temporadas como Ultraman, Ghost in the Shell: SAC_2045 e Registro de Ragnarok.

Informações sobre as produções lançadas em 2022 como Spirggan, Thermae Romae Novae e Drifting Home também serão reveladas em breve.

Para o intitulado 'Live-Action Day', no dia 10 de novembro, serão apresentados filmes que vão ser lançados em novembro e dezembro, como Nós não Poderíamos nos Tornar Adultos e Asakusa Kid, respectivamente.

O evento também terá clipes exclusivos das produções que chegarão nos próximos meses e para o ano de 2022.

日本と世界中の実写・アニメ作品の新作情報を一挙に大公開! <Netflix Festival Japan 2021>開催決定 注目作品と豪華ゲストが集結して 11/9(火)〜11/10(水)の2日間に渡って開催。 初日の11/9(火)は【アニメDay】 イベントはNetflix Anime 公式YouTubeチャンネルで配信#ネトフリアニメ (続)☟ pic.twitter.com/gBeKXkVWaj — Netflix Japan Anime (@NetflixJP_Anime) October 2, 2021

Assista ao vídeo: