Netflix: Professora tenta mudar a vida de seus alunos em 'Escritores da Liberdade'

Cena do filme 'Escritores da Liberdade' Foto: Reprodução de cena do filme 'Escritores da Liberdade' (2007) / Paramount

Baseado na história real retratada no livro The Freedom Writers Diaries, da professora Erin Gruwell, o filme traz uma jovem professora que é alocada para dar aulas à turma 'problemática' da escola.

Ela terá de encontrar métodos para motivar jovens que sofrem com problemas sociais e familiares, preconceito e o mundo do crime, mesmo que isso faça com que sua própria vida seja afetada.

O filme conta com Hilary Swank e Patrick Dempsey em seu elenco.

Assista Escritores da Liberdade na Netflix