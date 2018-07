Netflix pede para bar inspirado em ‘Stranger Things’ fechar as portas

A Netflix mandou carta bem humorada pedindo para bar inspirado em 'Stranger Things' fechar as portas. Foto: Cena da série 'Stranger Things'/Netflix

Um bar temporário em Chicago inaugurado em agosto deste ano vem fazendo sucesso na cidade norte-americana por adotar uma temática baseada na série Stranger Things, da Netflix. O Upside Down, que vai funcionar até o próximo dia 1º de outubro, já vinha planejando uma extensão por conta do sucesso que ele vem fazendo com o público, mas recebeu uma notificação extrajudicial da plataforma de streaming negando esta possibilidade.

O detalhe é que não foi uma daquelas notificações sisudas, ameaçando processo judicial, e sim uma carta bem-humorada com termos da série para convencer os donos do bar de que eles não deveriam continuar com a empreitada.

Em entrevista para o site DNAInfo, o gerente do bar disse que não há ressentimentos entre eles e a Netflix. “Se a Netflix nos desse autorização para continuarmos com o bar até a estreia da nova temporada, teríamos feito uma baita festa de Halloween”, disse Jared Saul para o site. “Esse bar temporário foi um projeto muito divertido que inclusive ajudou pessoas a conhecer a série”, continuou.

Leia abaixo a tradução da carta que a Netflix mandou para os donos do bar:

“Danny e Doug, meu walkie-talkie está estragado então precisei enviar essa nota no lugar. Soubemos que vocês lançaram um bar temporário de Stranger Things no seu estabelecimento na Logan Square.

Olha, eu não quero que pensem que somos estraga-prazeres, e adoramos o tanto que vocês curtem a série (esperem só até ver a segunda temporada!). Mas, a não ser que eu esteja no Mundo Invertido, não nos recordamos de termos feito um acordo com vocês pra esse bar. Vocês obviamente são do tipo criativo, então tenho certeza que vocês entendem o quanto é importante termos controle sobre como nossos fãs encontram os mundos que nós construímos.

Não vamos dar uma de Dr. Brenner em cima de vocês, mas pedimos que vocês por favor: (1) não estendam o período do bar além das seis semanas planejadas, e (2) contatem a gente para pedir permissão se planejarem fazer algo do tipo de novo. Por favor, informem o quanto antes se podem concordar com esses pedidos.

Amamos nossos fãs mais do que tudo, mas vocês deveriam saber que o Demogorgon nem sempre é tão complacente assim. Então por favor não nos faça ter que ligar para as suas mães.”