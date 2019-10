'Netflix': 'O Irlandês' e outros lançamentos no mês de novembro

Cena do filme 'O Irlandês' Foto: Reprodução de cena de 'O Irlandês' (2019) / Netflix

O mês de novembro traz diversos lançamentos na Netflix. Entre eles, está o filme O Irlandês, que será disponibilizado na plataforma em 27 de novembro, uma quarta-feira.

O filme, dirigido por Martin Scorcese e conta com um elenco de peso com nomes como Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci, e é uma das principais apostas da Netflix neste fim de ano.

Em 13 de novembro estreia a série documental Maradona no México, que retrata a ida do craque argentino como treinador ao time Dorados, de Culiacán, na região do cartel de Sinaloa (clique aqui para assistir o trailer).

Algumas séries terão novas temporadas em novembro. Os apresentadores de Queer Eye, por sua vez, estarão em uma nova temporada diretamente do Japão a partir de 1º de novembro.

Outra série que está de volta é The End Of The F***ing World, com a sua 2ª temporada.

O Irlandês - 27 de novembro na Netflix