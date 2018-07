Netflix: Mulher revive a própria trajetória amorosa na comédia 'Odeio o Dia dos Namorados'

Heloísa Périssé em 'Odeio o Dia dos Namorados' Foto: Reprodução de cena de 'Odeio o Dia dos Namorados' (2013) / Buena Vista

Heloísa Périssé vive a protagonista Débora, mulher ranzinza e que é frustrada amorosamente por conta de sua bem-sucedida carreira profissional. Em dado momento, ela recebe a visita de um ser 'enviado da luz' e ganha a chance de revisitar diversos momentos de sua vida, desta vez, como espectadora.

A comédia promete bons risos com as hilárias situações em que a atriz se verá envolvida, e ainda conta com a presença de vários nomes conhecidos do público, como Daniel Boaventura, Danielle Winits, MV Bill, Toni Tornado, Fernando Caruso e Júlia Rabello.

Assista Odeio o Dia dos Namorados na Netflix!

Confira também o trailer do filme: