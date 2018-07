Netflix mistura 'Orange Is The New Black' e 'Black Mirror' em trailer; assista

Orange Is The New Black Mirror: séries foram mescladas pela Netflix Foto: Youtube / @Netflix

Com estreia marcada para o dia 9 de junho, a nova temporada de Orange Is The New Black ganhou um trailer que empolgou não só os fãs da série prisional, como os espectadores de outro sucesso da Netflix, Black Mirror.

O trailer divulgado nesta quinta-feira, 18, mostra Taystee (Danielle Brooks) sonhando com Poussey (Samira Wiley). As duas estão em um bar de San Junipero, local fictício de Black Mirror onde as pessoas podem se encontrar depois de mortas.

Além disso, as amigas estão caracterizadas como Yorkie (Mackenzie Davis) e Kelly (Gugu Mbatha-Raw), casal da série de ficção científica.

A mistura batizada 'Orange Is The Black Mirror' ficou incrível! Confira: