Netflix lança teaser de animação com 'referência à concorrência'

Animação terá temática medieval Foto: Reprodução de '(Des)Encanto' (2018)/Netflix

A Netflix divulgou nesta quinta-feira, 28, um teaser de sua nova animação, (Des)Encanto. Do diretor de Os Simpsons, o desenho tem temática medieval e, por isso, internautas disseram que é uma mistura do seriado animado com Game of Thrones.

“Eu poderia descrever sem falar da concorrência, mas não vou me segurar: Os Simpsons + Game of Thrones = (Des)Encanto. 17 de Agosto, por favor não demore”, publicou a conta da plataforma de streaming no Twitter.

“Você viu o futuro em Futurama e o presente em Springfield. Então, qual é o terceiro passo? O passado, é claro: bem vindo a Dreamland!”, anuncia o teaser. Futurama é a outra animação do criador Matt Groening.

(Des)Encanto conta as aventuras de Bean, "uma jovem princesa alcoólatra, seu elfo chamado Elfo e sua 'demônia' pessoal Luci". Em sua jornada, o trio encontra "ogros, espíritos, trolls, harpias, diabinhos e muitos humanos tolos".

Confira abaixo: