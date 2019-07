Netflix lança app que funciona com palha de aço para divulgar a 3º temporada de ‘Stranger Things’

Cenário do comercial do aplicativo Stranger Antenna é semelhante ao do Bombril. Foto: YouTube / Netflix

A Netflix lançou na última segunda-feira, 1º, em parceria com a Bombril, o aplicativo Stranger Antenna, no qual basta aproximar o produto de limpeza da câmera do celular para a plataforma sintonizar com pistas exclusivas da terceira temporada de Stranger Things.

Na propaganda de um minuto, o ator Carlos Moreno mostra como a novidade retrô funciona, recordando do uso da palha de aço nas antenas de televisão para conseguir sinal. Interpretando alguns dos principais personagens, ele encena a Eleven (Millie Bobby Brown) usando o poder da mente para fazer o aparelho funcionar.

Sem sucesso na tentativa, ele aparece como Dustin (Gaten Matarazzo), segurando um celular que mostra algumas cenas da obra de ficção - sem dar spoilers. Assista:

O aplicativo já está disponível neste link para download gratuito nos sistemas Android e iOS. A Netflix montou também um tutorial para os usuários. Veja:

Stranger Things estreia em quatro de julho deste ano.