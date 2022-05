Netflix inclui filmes da Barbie no catálogo; confira os títulos

Netflix anuncia novidades em seu catálogo e traz sete filmes da Barbie na lista, três deles já ficaram disponíveis na plataforma neste domingo, 1º. Foto: YouTube/Central Barbie BR

Neste domingo, 1º, a Netflix anunciou novidades em seu catálogo para o mês de maio. Dentre tantas estreias, a plataforma de streaming incluiu sete filmes da Barbie.

É isso mesmo... A personagem que conquistou o mundo já tem alguns de seus filmes disponíveis na Netflix e outros que ainda vão chegar ao longo do mês de maio.

Barbie e O Segredo das Fadas, Barbie e As Sapatilhas Mágicas e Barbie em Vida de Sereia - Volume 2 a partir deste domingo, 1º de maio, já estão disponíveis no streaming.

Já os outros filmes da boneca loira chegam na plataforma no próximo dia 16, segunda-feira, e são eles: Barbie e as Agentes Secretas, Barbie - Escola de Princesas, Barbie: Um Natal Perfeito e Barbie: A Princesa e O Popstar.

Quando a lista foi divulgada no Twitter, os fãs da boneca loira não perderam tempo e comemoraram. "É hoje que tenho maratona de Barbie", escreveu uma iternauta. A Netflix logo respondeu e brincou: "Se não fosse feriado, seria feriado".

Se não fosse feriado, seria feriado! — netflixbrasil (@NetflixBrasil) May 1, 2022

"Agora vou poder obrigar minha prima a assistir os filmes da Barbie comigo, já que ela não teve infância", brincou outra seguidora nos comentários. Ela também recebeu uma resposta divertida da plataforma de streaming: "Ah, mas ela vai ter infância, nem que seja obrigada".

Ah, mas ela vai ter infância, nem que seja obrigada! — netflixbrasil (@NetflixBrasil) May 1, 2022

E claro que os pedidos para Netflix incluir mais filmes da Barbie começaram, mesmo anunciando sete deles no catálogo. "Coloca Barbie e o Lago dos Cisnes, por favor. Nunca te pedi nada", declarou uma internauta. "Quando eu acho que vou agradar um 'fandom' ...", respondeu a plataforma de streaming.

Quando eu acho que vou agradar um fandom... — netflixbrasil (@NetflixBrasil) May 1, 2022

Em outro comentário, uma seguidora pediu mais um filme da Barbie que não estava na lista: "Cadê Barbie e as 12 Princesas Bailarinas". A resposta da Netflix veio em seguida, pedindo para que ela aproveitasse o que foi lançado agora: "Vamos tirar um momento pra apreciar os que entraram, depois a gente fala sobre os que ainda faltam".

Vamos tirar um momento pra apreciar os que entraram, depois a gente fala sobre os que ainda faltam! — netflixbrasil (@NetflixBrasil) May 1, 2022

Além dos filmes da personagem, a lista tem todas as estreias para o mês de maio, como a terceira temporada de Quem Matou Sara?, que estreia no dia 18 de maio, e a primeira parte da quarta temporada de Stranger Things, que chega na plataforma no dia 27 de maio. Confira a lista completa: