Netflix: filmes para assistir no Natal, como o de Leandro Hassum

Lendro Hassum é o protagonista de 'Tudo Bem no Natal Que Vem', produção original da Netflix Foto: Desirée do Valle / Netflix / Divulgação

Existem diversos filmes de Natal disponíveis para assistir na Netflix. Em 2020, entre os destaques, estão Tudo Bem no Natal que Vem, de Leandro Hassum, e A Princesa e a Plebeia - Nova Aventura, estrelado por Vanessa Hudgens.

Tudo Bem no Natal que Vem

A nova comédia de Leandro Hassum, que conta com Danielle Winits, Elisa Pinheiro, Louise Cardoso, Miguel Rômulo, Rodrigo Fagunes e José Rubens Chachá no elenco, estreou recentemente e já figurou entre os destaques de Natal na Netflix no Brasil.

A história remete ao personagem de Hassum, que fica 'preso' no dia de Natal, sem se lembrar do que ocorre no resto do ano até o Natal seguinte, precisando lidar com os acontecimentos da sua vida ao longo dos anos.

A Princesa e a Plebeia - Nova Aventura

Na sequência de A Princesa e a Plebeia, Vanessa Hudgens está de volta, desta vez interpretando três personagens diferentes. O Estadão conversou com a atriz sobre o filme e sua relação com os fãs brasileiros. Clique aqui para ler a íntegra.

Assista ao trailer de A Princesa e a Plebeia - Nova Aventura abaixo.

Uma Invenção de Natal

Em um mundo cheio de fantasia, uma garota precisa ajudar a família a recuperar uma invenção mágica de seu avô, um lendário fabricante de brinquedos interpretado por Forest Whitaker.

Assista ao trailer de Uma Invenção de Natal abaixo.

Missão Presente de Natal

Uma base militar dos Estados Unidos, que distribui remédios, comida e brinquedos para 30 mil pessoas espalhadas por 56 ilhas no Oceano Pacífico todos os anos corre o risco de fechar e Erica precisa fazer com que o governo mudar de ideia. Para isso, terá que colaborar com o capitão 'bonitão' Andrew Jantz.

Assista ao trailer de Missão Presente de Natal abaixo.

