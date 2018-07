Netflix: 'Férias Clássicas' traz personagens de 'Madagascar' e 'Shrek' em novas aventuras

Os personagens de 'Madagascar' em encontro com Papai Noel Foto: Reprodução de cena de 'Madagascar' (2013) / Dreamworks

Se você é fã dos filmes ou da série de desenhos dos animais de Madagascar e Shrek, tem tudo para se dar bem com esta produção, que reúne alguns momentos especiais dos personagens no período das férias de fim de ano.

No mais chamativo deles, deparam-se com ninguém menos que Papai Noel em plena ilha africana - mas ele não se lembra quem é! Para ajudá-lo nessa, os animais teram que superar inclusive a rivalidade que existe entre os bichos do pólo norte (pinguins) e os do pólo sul (renas). Já o ogro verde se envolverá em divertidas confusões ao lado de seu fiel companheiro Burro e do Gato de Botas.

Está certo que ainda estamos nas férias de julho, mas nunca é fora de época para se divertir com os cômicos personagens do filme!

Assista Férias Clássicas na Netflix!

Confira também um trailer do filme: