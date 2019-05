Netflix fará série sobre jovens que ficaram presos em caverna na Tailândia

Os 12 meninos e seu treinador de futebol ficaram presos em uma caverna na Tailândia parcialmente inundada Foto: Thai Navy Seal / AP

A Netflix anunciou que adquiriu os direitos para fazer uma série sobre o resgate de 12 garotos e um treinador que faziam parte do time de futebol Javalis Selvagens e ficaram presos em uma caverna no norte da Tailândia em 2018.

"A história combina tantos temas únicos locais e universais e conectam as pessoas de todos os estilos de vida, de todas as partes do mundo", afirmou Erika North, diretora de conteúdos originais internacionais da Netflix, na última terça-feira, 30.

A Os 12 meninos e o técnico do time ficaram presos em uma caverna parcialmente inundada entre os dias 23 de junho e 10 de julho de 2018, data em que foi concluído o resgate bem-sucedido do grupo, realizado por um comando de elite de fuzileiros navais da Tailândia.

Um ex-mergulhador voluntário acabou morrendo ao tentar auxiliar no resgate.

*Com informações da agência Reuters.