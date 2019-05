Netflix fará série inspirada na mitologia nórdica de Ragnarok

'Ragnarok' será inspirado na mitologia nórdica. Foto: Netflix/Divulgalção

Inspirado na mitologia nórdica, a Netflix produzirá a série Ragnarok. A palavra refere-se à última batalha entre deuses e inimigos antes do fim do mundo, segundo a mitologia.

A série se passa na cidade fictícia de Edda, na Noruega, e traz uma sociedade que encara drásticas mudanças no meio ambiente, como degelo, invernos quentes e chuvas violentas.

Com seis episódios, a produção norueguesa Ragnarok tem estreia prevista para 2020 no serviço de streaming. O elenco conta com David Stakston, Jonas Strand Gravli, Theresa Frostad Eggesbø, Herman Tømmeraas e Emma Bones. As gravações tiveram início em março na Noruega.