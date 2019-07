Netflix: estreias do mês de agosto trazem Whindersson Nunes; confira outras

Estreias da Netflix em agosto Foto: Netflix / Divulgação

Há diversas estreias do mês de agosto na Netflix em 2019. O E+ separou algumas sugestões para você conferir, incluindo o novo especial de comédia de Whindersson Nunes, o filme do youtuber Luccas Neto, o especial do desenho A Vida Moderna de Rocko e a comédia Mãe e Muito Mais.

Confira algumas das produções que estreiam na Netflix em agosto de 2019 abaixo.

Whindersson Nunes: Adulto

Em seu primeiro especial de comédia em parceria com a Netflix, Adulto, Whindersson Nunes faz um stand-up em que relembra suas origens, fatos curiosos e situações inusitadas de sua vida.

Confira abaixo um teaser de Adulto, especial de Whindersson Nunes na Netflix:

Clique aqui para assistir Whindersson Nunes: Adulto (estreia a partir de 15 de agosto de 2019 na Netflix).

A Vida Moderna de Rocko: Volta ao Lar

O desenho A Vida Moderna de Rocko fez sucesso na década de 1990, quando era exibido pela Nickelodeon.

Mais de duas décadas depois, um especial de 45 minutos foi feito em parceria com a Netflix.

Na história, o canguru Rocko, protagonista do seriado, retorna para a cidade de O-Town após passar 20 anos no espaço acompanhado por dois amigos e decide que vai trazer o seu programa de TV favorito de volta ao ar, em um mundo alterado pela tecnologia.

Assista ao trailer de A Vida Moderna de Rocko: Volta ao Lar abaixo:

Clique aqui para assistir A Vida Moderna de Rocko: Volta ao Lar (estreia a partir de 9 de agosto de 2019 na Netflix).

Mãe e Muito Mais

Patricia Arquette, Angela Bassett e Felicity Huffman vivem um trio de amigas que, sentindo-se abandonadas no Dia das Mães, fazem uma viagem à cidade de Nova York para uma 'missão' para se reconectar com seus filhos adultos neste filme da Netflix.

Assista ao trailer de Mãe e Muito Mais abaixo:

Clique aqui para assistir Mãe e Muito Mais (estreia a partir de 2 de agosto na Netflix).

Luccas Neto em: Uma Babá Muito Esquisita

O youtuber Luccas Neto e sua irmãzinha, Gi, comemoram ao saber que ficarão sozinhos em casa, acompanhados apenas por uma babá. O que eles não imaginam é que alguns vilões planejam invadir o local.

O filme conta com algumas músicas novas de Luccas Neto.

Assista ao trailer de Uma Babá Muito Esquisita, novo filme de Luccas Neto:

Clique aqui para assistir Luccas Neto: Uma Babá Muito Esquisita (estreia a partir de 3 de agosto de 2019 na Netflix).

