Netflix está produzindo minissérie sobre Chacina da Candelária

Luis Lomenha será showrunner da série que a Netflix está produzindo sobre a Chacina da Candelária. Foto: Jorge Bispo/Netflix

A Netflix anunciou nesta quarta-feira, 27, que está produzindo uma minissérie ficcional inspirada na tragédia que ficou conhecida como Chacina da Candelária. A notícia foi divulgada pelo showrunner da produção, Luis Lomenha, durante um painel no evento Rio2C - Rio Creative Conference.

O crime aconteceu em 23 de julho de 1993, quando oito crianças e adolescentes que dormiam em frente à Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro, foram mortas por policiais à paisana. Mais de 70 jovens estavam presentes no local quando o massacre aconteceu.

De acordo com a empresa, a minissérie vai mostrar as 36 horas anteriores à chacina a partir do ponto de vista de quatro crianças moradoras das ruas do Rio, que buscam umas nas outras companhia e vontade para mudar de vida, até serem afetadas pela tragédia.

A série ainda não tem título definido, mas as gravações devem começar ainda em 2022. Os protagonistas serão jovens negros estreantes, escolhidas através de uma parceria com grupos artísticos da periferia do Rio de Janeiro. Além disso, a Netflix divulgou que nomes conhecidos do entretenimento brasileiro farão aparições em todos os episódios.

A produção vai contar com a colaboração de Fernando Meirelles, indicado ao Oscar por Cidade de Deus, como um dos produtores executivos. A série tem direção de Luis Lomenha e Marcia Faria e roteiro de Dodo Azevedo, Igor Verde, João Santos, Luh Maza, Luis Lomenha e Renata Di Carmo.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais