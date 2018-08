Netflix divulga vídeo com atores negros intitulado 'Um Grande Dia em Hollywood'

Netflix lança ação 'Um Grande Dia em Hollywood' para valorizar produções com atores negros. Foto: Cortesia da Netflix

No último domingo, 24, ocorreu o BET Awards, premiação focada em artistas negros do cinema e da TV americana. Durante o evento, a Netflix divulgou um vídeo com a presença de todos os atores negros que participam de suas produções.

A ação vem logo após a empresa demitir Jonathan Friedland, executivo chefe da comunicação, por usar um termo racista. Ele usou as palavras em reuniões com sua equipe de relações públicas. A demissão foi anunciada pelo próprio Friedland em seu Twitter.

O vídeo divulgado pela Netflix tem como título Um Grande Dia em Hollywood e foi inspirada por uma foto icônica feita em 1958, intitulada Um Grande Dia em Harlem, em que figuravam 57 grandes cantores de jazz, como Charles Mingus e Count Basie. No vídeo, aparecem 47 escritores, produtores, atores e produtores, todos negros.

Há alguns meses, a empresa tem focado em produzir conteúdos feitos por e para negros, sendo alguns dos exemplos as séries Dear White People e Luke Cage. Lacey Duke, um dos diretores da Netflix, disse à Variety que fazer o vídeo foi "mágico", e que gostou muito de juntar "todas essas pessoas incrivelmente talentosas e lindas em um espaço se apoiando e brilhando juntas".

No vídeo e na foto, aparecem artistas como Antoinette Robertson, Ashley Blaine Featherson, DeRon Horton e Justin Simien, de Dear White People; Caleb McLaughlin (que faz a narração) e Priah Fergusonde Stranger Things; Antonique Smith, Gabrielle Dennis, Mike Colter, Mustafa Shakir e Cheo Hodari Coker de Luke Cage; Lena Waithe, de Master of None, entre outros.

Assista ao vídeo abaixo: