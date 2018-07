Netflix divulga trailer de 'Os 13 Porquês'

Nova série da Netflix será produzida por Selena Gomez. Foto: twitter.com/13ReasonsWhy

Tem série nova da Netflix vindo aí. Nesta quarta-feira, 1º, foi divulgado o trailer de Os 13 Porquês (13 Reasons Why, no título original). A série é produzida por Selena Gomez.

A história é baseada no livro homônimo de Jay Asher, e é protagonizada por Clay (Dylan Minnette), um jovem que lamenta a morte de Hannah Baker (Katherine Langford), por quem era apaixonado. Hannah cometeu suicídio e, após sua morte, Clay recebe uma caixa com fitas cassete gravadas pela menina, em que ela dá instruções para que as fitas sejam distribuídas a outros estudantes.

A série estreia no dia 31 de março. Assista ao trailer: