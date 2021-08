Netflix divulga trailer da quinta temporada de 'La Casa de Papel'

Jaime Lorente, Tamara Arranz e Úrsula Corberó em La Casa de Papel Foto: Netflix

A Netflix divulgou o trailer da primeira parte da quinta temporada de La Casa de Papel nesta segunda-feira, 2. A última sequência da série vai ser dividida em duas partes.

A primeira estreia no streaming no dia 3 de setembro. Já a segunda chega na plataforma em 3 de dezembro. A prévia do seriado mostra o grupo de criminosos sem esperança.

Isso porque já faz mais de 100h que a missão no Banco da Espanha começou. O grupo de assaltantes conseguiu resgatar Lisboa, mas não há motivos para comemorar, muito pelo contrário, o momento é de tensão e luto.

O Professor, personagem de Álvaro Morte, foi capturado e, pela primeira vez, não tem um plano de fuga. Além disso, os ladrões vão precisar enfrentar muitas explosões e o pior inimigo possível: o exército espanhol.

Confira abaixo o trailer completo:

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais