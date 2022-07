Netflix divulga trailer da quarta temporada de ‘Virgin River’

'Virgin River' ganha novo trailer. Foto: Youtube/ Netflix

O trailer da quarta temporada de Virgin River foi divulgado nesta sexta-feira, 8, pela Netflix. Na prévia, o casal Jack (Martin Henderson) e Mel (Alexandra Breckenridge) enfrenta novos desafios diante de uma gravidez de paternidade incerta.

Enquanto isso, Hope (Annette O’Toole) se recupera de seu acidente e Brady (Ben Hollingsworth) lida com a vida na prisão. Já Preacher (Colin Lawrence) vive um novo amor, mas sem perder as esperanças de ter Paige (Lexa Doig) de volta.

Apenas um ano depois do lançamento da terceira temporada, os novos episódios de Virgin River ficam disponíveis no catálogo da Netflix a partir do dia 20 de julho.