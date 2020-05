Netflix divulga teaser da última temporada de ‘Dark’; assista

Série é a primeira produção alemã da Netflix e mostra os efeitos de viagens no tempo Foto: Netflix / Divulgação

A Netflix lançou nesta terça-feira, 26, um teaser com cenas da terceira e última temporada da série alemã Dark. A nova etapa da produção, que aborda a viagem no tempo e suas consequências, estará disponível no serviço de streaming em 27 de junho.

“O começo é o fim. O fim é o começo. O ciclo final de Dark chega dia 27 de junho”, destacou a empresa na publicação com o vídeo, feita em sua conta no Twitter. A série é a primeira produção original alemã feita pela Netflix, e teve sua primeira temporada lançada em 2017.

Conhecida pelo seu tom de suspense e por abordar as viagens no tempo e suas complexidades, a série tem sido um sucesso de crítica e de público. A produção foca em cinco núcleos familiares: os Dopler, os Kahnwald, os Nielsen, os Obendorf e os Tiedemann, e como seus integrantes são impactados pelas viagens temporais.

O começo é o fim. O fim é o começo. O ciclo final de Dark chega dia 27 de junho. pic.twitter.com/bS9YYvxc0h — netflixbrasil (@NetflixBrasil) May 26, 2020

A série também ficou conhecida por gerar diversas teorias da conspiração e ter cenas de difícil entendimento, algo que foi reforçado por alguns usuários que comentaram a publicação da Netflix: “e vamos de reassistir as duas primeiras temporadas e estudar os personagens porque não lembro de nada, pra ver se eu consigo entender a última temporada”.

@sthinghsmtmts e vamos de reassistir as duas primeiras temps e estudar os personagens pq não lembro de nada pra ver se eu consigo entender a última temp — єduαrdα 9¾ (@flowersschnapp) May 26, 2020

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais