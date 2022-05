Netflix divulga primeiro trailer de 'Agente Oculto'

'Agente Oculto' tem primeiro trailer divulgado e fãs comemoram que longa terá Chris Evans, Wagner Moura e Ryan Gosling no elenco. Foto: Netflix

Nesta terça-feira, 24, a Netflix divulgou o primeiro trailer de Agente Oculto. Filme é dirigido pelos irmãos Russo, e traz Chris Evans e Ryan Gosling em um embate perigoso.

Na trama, o personagem de Gosling é conhecido como Agente Oculto e Sierra Six, enquanto Evans é seu adversário. O longa foi baseado no livro The Gray Man, de Mark Greaney.

Além dos dois astros, o elenco de Agente Oculto ainda conta com Wagner Moura, Ana de Armas, Jessica Henwick, Dhanush, Billy Bob Thornton, Alfre Woodard, Regé-Jean Page, Julia Butters, Eme Ikwuakor, Scott Haze. Confira a sinopse do filme:

"Arrancado de uma penitenciária federal e recrutado por Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), Gentry já foi um mercenário altamente qualificado e sancionado pela Agência. Mas agora a situação virou e ele é o alvo, caçado em todo o mundo por Hansen, um ex-membro da CIA que não vai parar por nada até derrubá-lo. A seu favor, Six conta com a ajuda da agente Dani Miranda (Ana de Armas). Ele vai precisar".

O longa deve chegar na Netflix em 22 de julho e fãs já comemoraram a notícia no Twitter. "Chris Evans, Wagner Moura e Ana de Armas. Eu cheguei no céu?", escreveu uma internauta. "Wagner Moura e Chris Evans no mesmo filme, é isso que o Brasil pediu sim", comemorou outra usuária da rede social.

CHRIS EVANS, WAGNER MOURA E ANA DE ARMAS EU CHEGUEI NO CÉU?????? https://t.co/uouTiuVAli — ingrid | 3 days LTWT (@cavistyles) May 24, 2022