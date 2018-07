Netflix divulga primeiras imagens da nova versão de ‘She-Ra: A Princesa do Poder’

A Netflix divulgou novas imagens e detalhes do reboot 'She-Ra e as Princesas do Poder' Foto: Netflix/Divulgação

Quem cresceu na virada dos anos 1980 e 1990 provavelmente se lembra das animações baseadas na linha de brinquedos Mestres do Universo como He-Man e os Defensores do Universo e She-Ra: A Princesa do Poder, que relatam as aventuras dos gêmeos He-Man e She-Ra para defender os reinos de Eternia e Etheria dos vilões que querem conquistar esses mundos.

Em dezembro de 2017, a Netflix havia anunciado junto com o estúdio DreamWorks que estava produzindo um reboot de She-Ra chamado She-Ra e as Princesas do Poder. Na segunda-feira, 16, a plataforma de streaming divulgou as primeiras imagens da nova animação e deu uma data de lançamento: 16 de novembro.

A premissa da série será basicamente a mesma do clássico: She-Ra e as Princesas do Poder vai acompanhar as aventuras da órfã Adora, que abandona a maléfica Horda quando encontra uma espada mágica que a transforma na princesa guerreira She-Ra. Com a ajuda de amigos, ela se junta às outras princesas mágicas na Rebelião para liberar o mundo do mal.

Com produção da animadora norte-americana Noelle Stevenson, a animação vai contar com as vozes de atrizes como Sandra Oh (Grey's Anatomy), Karen Fukuhara (Esquadrão Suicida) e Aimee Carrero (Level Up). Veja abaixo as imagens.

O novo visual da princesa Adora, que se transforma em She-Ra graças ao poder de uma espada mágica Foto: Netflix/Divulgação

A animação irá estrear na Netflix no próximo dia 16 de novembro Foto: Netflix/Divulgação

'She-Ra e as Princesas do Poder' vai mostrar a história da órfã Adora, que se transforma na princesa guerreira She-Ra para ajudar na Rebelião Foto: Netflix/Divulgação