Saiba quem são os novos atores da 2ª temporada de ‘13 Reasons Why’

A Netflix anunciou sete novos atores que farão parte do elenco da série '13 Reasons Why' a partir de 2018. Foto: Divulgação da série '13 Reasons Why' / Netflix

A revista norte-americana Variety, especializada em entretenimento, divulgou na última terça-feira, 8, sete novos atores que devem participar da segunda temporada da série 13 Reasons Why, com lançamento previsto para 2018.

Segundo a publicação, nenhum dos novos atores serão personagens principais, mas terão papéis importantes na trama, que deve girar em torno do processo que os pais de Hannah Baker (a protagonista da primeira temporada) vão mover contra sua antiga escola em decorrência do seu suicídio. Além disso, Brian Yorkey, um dos produtores-executivos da série, deu a entender que as histórias dos 12 personagens das fitas de Hannah serão exploradas com mais detalhes.

Veja na galeria abaixo quem são os novos atores escalados e quem eles irão interpretar!