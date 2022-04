Netflix divulga imagens e data de estreia de 'Agente Oculto', com Ryan Gosling

Ryan Gosling é o agente oculto em novo filme da Netflix com Ryan Reynolds e Wagner Moura. Foto: Paul Abel/Netflix

A Netflix divulgou nesta terça-feira, 26, imagens inéditas de Agente Oculto e também definiu uma data de estreia: o novo filme de ação chega ao catálogo do serviço de streaming em 22 de julho.

A produção é baseada no livro The Gray Man, do romancista norte-americano Mark Greaney. Na trama, o ator Ryan Gosling dá vida ao agente da CIA Cout Gentry e seu adversário será Lloyd Hansen, interpretado por Chris Evans.

Também estão no elenco Ana de Armas, Regé-Jean Page, Billy Bob Thornton, Jessica Henwick, Dhanush, Alfred Woodard e o brasileiro Wagner Moura. O filme é dirigido pelos irmãos Anthony e Joe Russo.