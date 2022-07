Netflix divulga data e programação do 'Tudum', evento mundial para fãs; confira

O 'Tudum', evento mundial da Netflix, acontece de forma virtual em 24 de setembro. Foto: Netflix

A Netflix divulgou nesta quinta-feira, 14, a data e a programação do Tudum: Um Evento Mundial para Fãs. O festival acontece de forma virtual no dia 24 de setembro, sábado, e terá 24 horas de duração.

O Tudum nasceu no Brasil em 2020 com o objetivo de celebrar os fãs da plataforma e compartilhar novidades sobre as produções originais, mas acabou se expandindo para o mundo todo.

Neste ano, o evento vai englobar quatro continentes e promete entregar cenas inéditas, trailers e entrevistas exclusivas. Segundo a empresa, a celebração terá conteúdo de mais de 100 produções da plataforma, entre filmes, séries e especiais.

O festival será transmitido nos canais da Netflix no Youtube em diversos idiomas e terá o line-up completo divulgado no início de setembro. Confira a programação:

Às 23h , horário de Brasília, no dia 23 de setembro - o Tudum começa com um bloco dedicado às produções da Coreia ;

, horário de Brasília, no dia - o Tudum começa com um bloco dedicado às produções da ; Às 2h30 , horário de Brasília, no dia 24 de setembro - fãs vão poder conhecer tudo o que a Índia está preparando;

, horário de Brasília, no dia - fãs vão poder conhecer tudo o que a está preparando; Às 14h , horário de Brasília, no dia 24 de setembro - o público vai conhecer as novidades e surpresas das produções Netflix dos Estados Unidos e Europa , além de um bloco dedicado aos títulos originais da América Latina , incluindo destaques do Brasil ;

, horário de Brasília, no dia - o público vai conhecer as novidades e surpresas das produções Netflix dos e , além de um bloco dedicado aos títulos originais da , incluindo destaques do ; Às 1h, horário de Brasília, no dia 25 de setembro - as estrelas do Japão vão encerrar o Tudum trazendo o melhor do entretenimento japonês;

ATENÇÃO: O #TUDUM TÁ DE VOLTA! O evento virtual com novidades exclusivas das suas séries e filmes favoritos já tem data pra edição desse ano. Anotem e separem o dia todinho pra acompanhar porque são 5 eventos em 24 horas. O TUDUM acontece dia 24 de setembro. pic.twitter.com/GOqN9kTA99 — netflixbrasil (@NetflixBrasil) July 14, 2022

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais