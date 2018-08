Netflix divulga data de estreia da temporada final de ‘House of Cards’

A temporada final da série 'House of Cards' irá estrear na Netflix no próximo dia 2 de novembro Foto: David Giesbrecht/Netflix

A Netflix divulgou na terça-feira, 7, que a sexta e última temporada da premiada série House of Cards irá estrear no próximo dia 2 de novembro. Com Robin Wright como a protagonista solo da produção, a temporada mostrará a conclusão e as consequências de anos de maquinações do casal Frank e Claire Underwood para dominarem a política dos Estados Unidos.

O futuro da série ficou em questão em novembro de 2017 após Kevin Spacey, que fazia o papel do ex-presidente Frank Underwood, ter sido demitido por conta de denúncias de assédio sexual que surgiram contra ele. Em um primeiro momento, a Netflix cancelou a série; no entanto, a plataforma de streaming voltou atrás e o diretor de conteúdo, Ted Sarandos, confirmou a derradeira temporada como uma forma de honrar os contratos dos quase dois mil envolvidos na produção.

Ao contrário das cinco temporadas anteriores, que contavam com 13 episódios cada, a temporada final terá somente oito capítulos. Além de Robin, o elenco conta com os retornos de Michael Kelly, Jayne Atkinson, Patricia Clarkson, Constance Zimmer, Derek Cecil, Campbell Scott e Boris McGiver e as chegadas de Diane Lane e Greg Kinnear.

Veja abaixo o pôster da nova temporada e o teaser compartilhado pela Netflix nas redes sociais.