Netflix divulga as primeiras imagens de ‘Chilling Adventures of Sabrina’

Foram divulgadas as primeiras imagens de Kiernan Shipka como Sabrina na série 'Chilling Adventures of Sabrina' Foto: Diyah Pera/Netflix/Divulgação

A Netflix divulgou as primeiras imagens de Chilling Adventures of Sabrina, série baseada nos quadrinhos de mesmo nome da Archie Comics e que serviram de inspiração para Sabrina, Aprendiz de Feiticeira, sucesso nos anos 1990 com uma interpretação mais leve da HQ.

Diferente da versão produzida pela Warner Bros. e com Melissa Joan Hart no papel principal, a nova produção da Netflix é mais fiel aos quadrinhos e, por isso mesmo, mais sombria. Agora, Sabrina vai lutar contra sua própria natureza - meio humana, meio feiticeira - enquanto forças malignas ameaçam ela, sua família e o mundo.

A primeira temporada de Chilling Adventures of Sabrina irá estrear na plataforma de streaming no dia 26 de outubro e o papel principal ficou para a atriz Kiernan Shipka, conhecida por fazer Sally Draper na série Mad Men. O elenco ainda inclui Lucy Davis como a tia Hilda, Miranda Otto como tia Zelda, Richard Coyle como Blackwood e Tati Gabrielle como a antagonista Prudence.