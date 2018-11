Netflix divulga primeiro trailer da série 'Vai Anitta'; assista

Cena da série 'Vai Anitta' Foto: Reprodução de 'Vai Anitta' (2018) / Netflix

A Netflix divulgou nesta quinta-feira, 1º, o primeiro trailer oficial da série Vai Anitta, que retratará a vida e a carreira da cantora.

Momentos como os bastidores da gravação de clipes como Is That For Me e Vai Malandra, além de shows, e tratamentos para dores por conta da agenda atribulada de Anitta, além do depoimento de pessoas que trabalham e convivem com a funkeira estão presentes.

Em alguns momentos, Anitta fala em português, e em outros, em inglês.

Confira o traler oficial de Vai Malandra abaixo: