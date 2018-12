Netflix disponibiliza 3º temporada de 'Rick and Morty'

O canal Adult Swim renovou a popular série 'Rick and Morty' e encomendou 70 novo episódios da animação Foto: Adult Swim via The New York Times

A Netflix anunciou na noite de terça-feira, 4, que a terceira temporada de Rick and Morty já está disponível na plataforma, com dublagem em português.

No Twitter, o serviço de streaming mostrou Rick no formato de picles, recordando o episódio em que o personagem se transforma nesse vegetal para fugir da terapia escolar obrigatória.

A terceira temporada de Rick and Morty já está disponível nesse universo aqui. E no seu? pic.twitter.com/Qk8EtIgXKa — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) 5 de dezembro de 2018

Rick é um cientista sociopata que obriga seu tímido sobrinho, Morty , a participar de aventuras insanas pelo universo. Em maio, a Netflix encomendou 70 episódios do desenho, que ganhou o título de melhor série de animação, pela Critics ' Choice Television Award, em 2017.

A terceira temporada já havia sido lançada nos Estados Unidos no ano passado, o que fez alguns fãs criticarem a demora para a chegada no Brasil. "Netflix demorou tanto [para lançar Rick and Morty no País] que tive que assistir clandestinamente", escreveu um internauta do Twitter.