Netflix define ator que irá interpretar o príncipe Philip nas próximas temporadas de ‘The Crown’

O ator Tobias Menzies foi contratado para viver o príncipe Philip nas próximas duas temporadas de 'The Crown' Foto: Matt Sayles/Invision for Starz Entertainment, LLC/AP Images

O ator inglês Tobias Menzies foi contratado para viver o papel de príncipe Philip nas próximas duas temporadas de The Crown, série da Netflix que acompanha a vida da rainha Elizabeth II. Segundo o site Deadline, a plataforma de streaming definiu que ele irá substituir Matt Smith, que interpretou o papel do rei consorte do Reino Unido em sua juventude nas temporadas iniciais da produção.

Paul Bettany também estava sendo considerado para interpretar o personagem, mas saiu do processo seletivo por motivos desconhecidos. A Netflix já havia definido também que Olivia Colman fará o papel da rainha Elizabeth II, substituindo Claire Foy, e Helena Bonham Carter será a princesa Margaret no lugar de Vanessa Kirby.

Menzies tem vasta carreira na televisão e teatro, fazendo papéis em séries como Outlander, Game of Thrones e Doctor Who. Além disso, ele participou de produções no cinema como 007 - Cassino Royale e Anjos da Noite: Guerras de Sangue.

A terceira temporada de The Crown deve começar a ser filmada no próximo mês de julho e tem estreia prevista para o início de 2019.