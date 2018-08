Netflix dá sinal verde para produção de jogo eletrônico baseado em ‘Stranger Things’

A Netflix confirmou que fez parceria com uma desenvolvedora de jogos eletrônicos para fazer um game baseado na série 'Stranger Things' Foto: Netflix/Divulgação

A Netflix fechou um acordo com a desenvolvedora de jogos eletrônicos Telltale Games para a produção de um jogo baseado na popular série Stranger Things. A empresa é conhecida por fazer trabalhos com jogos licenciados como The Walking Dead, Batman e De Volta Para o Futuro.

Segundo o site TechCrunch, o acordo também vai levar para a Netflix uma aventura interativa baseada no jogo Minecraft que foi produzido pela Telltale em 2015. “Estamos animados por poder confirmar que a Telltale está produzindo um jogo baseado em Stranger Things que será lançado para computadores e consoles”, disse a desenvolvedora para o site. “Nossa parceria com a Netflix é algo que estamos orgulhosos e apesar de não podermos revelar mais detalhes agora, estamos animados para falar mais sobre o assunto no final do ano”, continuou.

A plataforma de streaming também confirmou a parceria, mas salientou que isso não é uma entrada deles no mercado de games. “Jogos eletrônicos estão cada vez mais com cara de cinema, mas nós vemos isso como uma história interativa na nossa plataforma”, explicou a Netflix para o site.

Esse não será o primeiro jogo baseado em Stranger Things. Em outubro de 2017, como parte da campanha de lançamento da segunda temporada da série, foi lançado um game em estilo retrô grátis para Android e iOS.