Netflix confirma segunda temporada de 'O Mecanismo'

Série tem direção de José Padilha Foto: Reprodução de 'O Mecanismo' (2018)/Netflix

A empresa de streaming Netflix anunciou nesta segunda-feira, 28, que a série O Mecanismo, sobre a Operação Lava Jato, terá uma segunda temporada. As filmagens começarão no fim de 2018 e a produção estará disponível em 2019.

“É muito esquema para uma temporada só”, escreveu a Netflix em sua conta no Twitter, juntamente com um teaser no qual afirmam: “Quanto mais perto você chega, maior o esquema fica”.

Com direção de José Padilha, de Tropa de Elite, e estrelada pelo ator Selton Mello, a série dividiu opiniões e foi acusada pela ex-presidente Dilma Rousseff de propagar fake news.

Confira o teaser: