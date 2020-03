Netflix confirma cancelamento da série 'Ninguém Tá Olhando’

Cena da série 'Quando Ninguém Tá Olhando' Foto: Aline Arruda / Netflix

A Netflix confirmou o cancelamento da série Ninguém Tá Olhando, que é protagonizada pela atriz e youtuber Kéfera Buchmann. A produção teve apenas uma temporada, lançada em 2019.

O enredo da série girava em torno de Miriam, personagem de Kéfera, e do anjo da guarda Úli, interpretado por Victor Lamoglia. Ao longo dos oito episódios da produção, Úli passa a questionar as regras que os anjos devem seguir, e decide quebrá-las.

Júlia Rabello, Danilo de Moura e Augusto Madeira também faziam parte do elenco da série, interpretando outros anjos da guarda. Lamoglia chegou a realizar uma publicação no Instagram sobre a série, com a legenda “That’s All Folks”, ou, “Isso é Tudo Pessoal”.

Fontes da área indicam que o motivo do cancelamento estaria ligado a uma baixa audiência por parte do público, que não correspondeu aos custos de produção da série de comédia. Ela foi criada e dirigida por Daniel Rezende, mesmo diretor de Turma da Mônica - Laços e Bingo - O Rei das Manhãs.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais