Netflix: Chef renomado tenta volta ao estrelato em 'Pegando Fogo'

Cena de 'Pegando Fogo' Foto: Reprodução de cena de 'Pegando Fogo' (2015) / 3 Arts Entertainment

Bradley Cooper interpreta Adam Jones,um chef egocêntrico e mal-humorado neste lançamento da Netflix em janeiro.

Após algum tempo afastado, ele busca voltar à cena da alta gastronomia com um restaurante premiado, e, para isso, monta uma nova equipe de cozinheiros que terão que aguentar uma pressão desmedida e as loucuras do patrão.

Para atingir seus objetivos, porém, ele também precisará saber como lidar com a situação. Além de Bradley Cooper, estão no filme outros nomes conhecidos como Uma Thurman, Emma Thompson e Omar Sy.

Confira também o trailer do longa: