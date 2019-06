Netflix cancela ‘Chambers’, com Uma Thurman, na primeira temporada

Uma Thurman e Tony Goldwyn em 'Chambers'. Foto: Reprodução/Netflix

A Netflix optou por não renovar a trama sobrenatural Chambers. A série é estrelada por Uma Thurman e Tony Goldwyn.

"Chambers não retornará para uma segunda temporada", disse a rede de streaming em um comunicado.

“Somos gratos à criadora e apresentadora Leah Rachel por trazer essa história para nós e seus colegas produtores executivos Alfonso Gomez Rejon, Steve Gaghan do Super Emocional, Winnie Kemp e Wolfgang Hammer do Super Deluxe, e Jennifer Yale. Também somos gratos à incansável equipe e ao nosso incrível elenco, especialmente Uma Thurman, Tony Goldwyn e a talentosa novata Sivan Alyra Rose”, finalizou o comunicado.

O serviço de streaming baseia a maioria de suas decisões de renovação em custo versus análise de audiência e aclamação. Chambers lançou, em abril, resenhas mornas e fracassou em atrair um público em um mercado de TV lotado.

A Netflix, que tem encerrado muitas de suas séries, tem uma taxa de renovação de 80% da 1ª à 2ª temporada.

Criado e escrito por Leah Rachel, Chambers conta a história de Sasha Yazzie, uma jovem sobrevivente de um ataque cardíaco e se vê em um mistério em torno do coração que salvou sua vida. No entanto, quanto mais perto ela fica de descobrir a verdade sobre a morte repentina de seu doador, mais começa a assumir as características do falecido - algumas das quais são perturbadoramente sinistras.