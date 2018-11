Netflix anuncia versão em anime de 'Altered Carbon' e 'Círculo de Fogo'

Cena da série 'Altered Carbon', produção da Netflix baseada nos livros de Richard K. Morgan. Foto: Netflix

A Netflix anunciou nesta quinta-feira, 8, que criará versões em animes da série Altered Carbon e do filme Círculo de Fogo, ambos de ficcção científica.

Altered Carbon foi inspirada no livro homônimo de Richard K. Morgan e terá formato de longa-metragem. A trama mostra uma sociedade acostumada à troca de corpos e ao armazenamento de memória, para que as pessoas possam viver várias vidas.

Círculo de Fogo será uma continuação dos filmes da saga lançados em 2013 e 2018. A obra exibe o conflito entre os robôs gigantescos (Jaeger) controlados por conexão neural e criaturas monstruosas do mar.

Além desses destaques, a plataforma vai produzir os animes Cagaster of an Insect Cage, Trese e Yasuke; as obras tailandesas The Stranded e Shimmers; e a chinesa Triad Princess. As datas de estreia ainda não foram reveladas.

Segundo o diretor de conteúdo da Netflix, Ted Sarandos, a Ásia é um dos maiores centros criativos do mundo. "Podemos tirar histórias inéditas da Coreia do Sul, Tailândia, Japão, Índia, Taiwan e outros lugares", afirmou ao Hollywood Reporter. "Mais da metade do tempo de audiência dos conteúdos asiáticos assdistidos na Netflix este ano foi visto fora da região que a obra foi feita. Por isso, temos a confiança de que nossa próxima lista de produções do continente encontrará fãs não só nos países de origem, mas também no exterior", completou.