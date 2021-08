Netflix anuncia terceira edição do Festival Tudum

Maisa apresentou o Tudum no ano passado. Evento virtual foi realizado realizado nos dias 3, 4 e 5 de novembro Foto: VANESSA BUMBEERS/NETFLIX

A Netflix anunciou nesta segunda-feira, 23, a terceira edição do Tudum. Sem data definida, o festival tem como atração eventos dedicados aos filmes e séries do serviço de streaming.

Assim como no ano anterior, em 2021 o Tudum será realizado online. Porém, a nova edição traz novidades. Desta vez, a intenção é celebrar os dez anos da plataforma no Brasil.

Os fãs poderão mostrar sua paixão em uma Batalha de Fandoms. O Almanaque também está de volta com uma versão impressa e outra digital. Elas contam com material inédito dos filmes e séries da Netflix, com diversos conteúdos interativos.

O público poderá pedir sua unidade de forma totalmente gratuita a partir das 00h01 desta terça-feira, 24, pelo site do Tudum. São mais de 200 mil unidades. No mesmo link, estará disponível, partir do dia 30 de agosto, o material no formato digital.

Batalha Tudum de Fandoms

A Batalha Tudum de Fandoms começa no dia 6 de setembro e terá a participação das páginas e fãs clubes dos filmes e séries da Netflix. Por meio de votação online no site, 13 perfis de fã clubes vão disputar essa batalha para se tornarem a página oficial do título no Brasil.

Com direito a selinho de certificação em todas as redes sociais, mentoria durante seis meses da equipe de redes sociais da Netflix Brasil e material exclusivo em primeira mão para divulgação. A votação acontece entre os dias 6 e 13 de setembro, com o grande vencedor sendo revelado no dia 14.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais