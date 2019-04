Netflix anuncia sua primeira série brasileira de zumbi

Sabrina Sato e Ted Sarandos Foto: Suzanna Tierie/ Netflix

Terror, humor e cultura pop dão o clima da primeira série brasileira da Netflix sobre zumbis. Reality Z foi anunciada nesta quarta-feira, 24, no painel de encerramento do Rio Creative Conference, e as filmagens já começaram.

A produção é baseada na minissérie britânica Dead Set, de Charlie Brooker que também criou Black Mirror. A versão brasileira foi adaptada pelo roteirista e produtor Cláudio Torres, vencedor do Emmy.

"É fascinante ver como Torres repensou o show, ambientado numa cidade tão icônica como o Rio de Janeiro e explorando a cultura pop do Brasil de maneira tão astuta", disse Brooker, criador de Dead Set.

Reality Z narra em cinco episódios um apocalipse zumbi que aprisiona participantes e produtores de um reality show chamado Olimpo, a Casa dos Deuses, na noite de eliminação do programa.

Sabrina Sato fará uma participação e o elenco conta com Jesus Luz, Guilherme Weber, Emílio de Mello, Luellem de Castro e Ravel Andrade.

A produção executiva da série está a cargo de Cláudio Torres e Renata Brandão, a direção com Rodrigo Monte e o roteiro com João Costa.

"Meu desafio foi transformar uma minissérie antológica de cinco episódios em uma série que pudesse ter múltiplas temporadas, sem perder o espírito, o humor e a crítica social que Charlie criou no Dead Set original. Para um fã do cinema fantástico, realizar a primeira série zumbi brasileira é um presente que a Netflix está me dando", diz o diretor Cláudio Torres.

Reality Z é a primeira parceira entre a Netflix e a Conspiração Filmes, uma das maiores produtoras independentes do Brasil.

"A combinação da visão criativa de Cláudio Torres, a parceria com a Conspiração e o talento envolvido nesse projeto farão dessa adaptação de Dead Set um evento realmente especial para fãs de horror em todo o mundo", disse Ted Sarandos, chefe de conteúdo da Netflix.

Sarandos anunciou nesta manhã que a plataforma de streaming vai produzir 30 filmes e séries no Brasil em 2020.