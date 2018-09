Netflix anuncia 'Sintonia', produção brasileira em parceria com KondZilla

A Netflix anunciou a produção de 'Sintonia', série brasileira criada e dirigida por KondZilla Foto: Facebook/Netflix

A Netflix anunciou nesta segunda-feira, 12, nova produção brasileira que irá estrear na plataforma de streaming em 2019: Sintonia, história que será criada e dirigida por KondZilla, apelido de Konrad Cunha Dantas, paulista conhecido por fazer clipes de sucesso do funk ostentação e cujo canal no YouTube tem mais de 29 milhões de inscritos. Ele é o nome por trás dos vídeos de hits como Deu Onda, de MC G15, e Envolvimento, de MC Loma e as Gêmeas Lacração.

“É o projeto mais antigo da minha vida, eu sempre sonhei em criar e dirigir uma ficção. Espero que seja mais uma das minhas realizações a inspirar mais molecada de favela a persistir com seus sonhos também, nada é impossível. Favela venceu!”, disse KondZilla.

Narrada do ponto de vista de três personagens diferentes, a história de Sintonia irá explorar a interconexão da música, tráfico de drogas e religião em São Paulo. Doni, Nando e Rita cresceram juntos na mesma favela, onde foram influenciados pelo fascínio do funk, das drogas e da igreja. Cada um deles transforma suas experiências de infância em caminhos muito divergentes. Apesar de tentarem levar uma vida diferente de onde cresceram, percebem que as únicas pessoas que podem salvá-los de si mesmos são eles próprios.

"Sintonia é um projeto extremamente relevante, pois é focado em criar uma plataforma original para talentos das favelas do Brasil - como o KondZilla - poderem contar suas próprias histórias, de seus próprios pontos de vista. Uma voz emergente que encontrou seu lugar fora da mídia tradicional, KondZilla nos mostrou uma mensagem poderosa e força criativa, estabelecendo o que se tornou um dos maiores canais de música do YouTube no mundo. Sintonia é uma narrativa em primeira pessoa e estou honrada em ficar ao lado dele enquanto conta sua história - da periferia do Brasil para o mundo", comenta a atriz Alice Braga, que será uma das produtoras da série.

Criado por KondZilla, Guilherme Quintella e Felipe Braga e produzida pela Losbragas, Sintonia está programada para estrear exclusivamente na Netflix em todo o mundo em 2019. Veja abaixo o teaser da série.