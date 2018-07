Netflix anuncia seu primeiro longa original brasileiro

Foto: Reprodução/ Flickr

A Netflix anunciou nesta sexta-feira que produzirá seu primeiro filme original brasileiro, 'O Matador'. As filmagens começam em agosto. O conteúdo estará disponível em 190 países.

"O Matador é uma ótima adição à nossa estratégia de programação, com uma história que vai cruzar fronteiras e encontrar uma audiência global, já que combina storytelling único com um elenco multinacional", afirma Ted Sarandos, chefe de conteúdo da Netflix. "Nós continuamos investindo em talento local e esse filme é a nossa mais nova adição ao diverso conteúdo original filmado no Brasil."

A história de faroeste, criada e dirigida por Marcelo Galvão, acontece entre as décadas de 1910 e 1940 e conta a história de Cabeleira, interpretado por Morgado, um matador de Pernambuco. O personagem, encontrado abandonado, foi criando por pelo cangaceiro Cabeleira, vivido por Deto Montenegro.

Adulto, ele vai à cidade para procurar o desaparecido Sete Orelhas e encontra um lugar sem lei, governado pelo tirânico Monsieur Blanchard (Chicot), um francês que domina o mercado de pedras preciosas e anteriormente empregava Sete Orelhas como seu matador.

"Como cineasta, essa é uma oportunidade única; a Netflix me deu uma liberdade criativa sem precedentes, além de uma plataforma global que vai permitir que a minha história seja contada para pessoas ao redor do mundo ao mesmo tempo", afirma Marcelo Galvão.

O elenco principal inclui Diogo Morgado, Marat Descartes, Nill Marcondes, Deto Montenegro, Maria de Medeiros, Etienne Chicot e Marat Descartes. Também fazem parte do longa Mel Lisboa, Daniela Galli, Thogun, Igor Cotrim, Thaís Cabral e o norte-americano Will Roberts.