Netflix anuncia série sobre brasileiro acusado de ordenar assassinatos para aumentar audiência na TV

Série sobre o brasileiro Wallace Souza terá sete partes. Foto: Unsplash/@petibalt

A história de Wallace Souza será destaque na Netflix com uma série documental. O brasileiro foi acusado de ordenar assassinatos para aumentar sua audiência na televisão, quando comandava o programa Canal Livre na TV Manaus, hoje TV Em Tempo. O apresentador divulgava casos policiais, assassinatos, sequestros e operações de repreensão ao tráfico.

Ao longo de sete partes, Bandidos na TV irá expor a organização criminosa desenvolvida por Wallace por todo o Amazonas. De acordo com o site Deadline, a série terá entrevistas exclusivas com pessoas do Canal Livre, amigos, parentes e policiais que trabalharam no caso.

Wallace Souza foi acusado de homicídio, tráfico de drogas, intimidação de testemunhas, porte ilegal de armas e formação de quadrilha em outubro de 2009. Em julho de 2010, morreu após sofrer uma parada cardíaca.

Bandidos na TV estará disponível no catálogo da Netflix a partir de 31 de maio.