Netflix anuncia série documental sobre carreira de Anitta; veja

'Vai Anitta' Foto: Twitter / @NetflixBrasil

A Netflix anunciou nesta quinta-feira, 12, que exibirá uma série sobre a cantora Anitta na plataforma.

"Sabe aquela expressãozinha que a gente usa, 'minha vida tá tão louca que daria uma série'? Pois é, a minha deu. Agora vocês vão poder me 'maratonar'", comemorou a cantora em material divulgado no Twitter.

O teaser da produção, vendida como uma "série documental original Netflix", traz a cantora falando em inglês, junto a alguns flashes de momentos importantes de sua carreira ao som de Vai Malandra.

A série é produzida pela Shot Studios e as câmeras terão acesso irrestrito e sem censura aos bastidores da rotina da cantora, dos shows no Brasil às viagens pelo mundo, da interação com os fãs nas redes sociais a vida pessoal dela. A estreia deve ser ainda neste ano.

No fim, é mostrado o nome da atração: Vai Anitta.

Confira o vídeo abaixo:

Anitta em breve na Netflix, Anitta coming soon to Netflix, Anitta llega a Netflix. #AnittaNaNetflix pic.twitter.com/M5miTYLu82 — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) 12 de julho de 2018