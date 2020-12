Netflix anuncia que produzirá um live-action de 'Yu Yu Hakusho'

A série conta a história de Yusuke Urameshi, um adolescente delinquente que é atingido e morto por um carro ao tentar salvar a vida de uma criança. Após uma série de testes apresentados a ele por Koenma, o filho do governante do submundo, Yusuke é revivido e é lhe dado o título de "Detetive Sobrenatural", com o qual ele deve investigar vários casos envolvendo demônios e fantasmas no mundo humano. O mangá se torna mais focado em batalhas e torneios de artes marciais à medida que progride. O anime estreou no Brasil em 17 de março de 1997 pela Rede Manchete. Foto: Fuji TV