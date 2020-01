Netflix anuncia que 2ª temporada de 'Sintonia' estreia em 2020

Elenco de 'Sintonia' no Tudum Festival Netflix Foto: Divulgação/ Netflix

O Tudum Festival Netflix trouxe boas notícias para os fãs de Sintonia neste sábado, 25. A segunda temporada da série está mais que confirmada, já tem a estreia prevista para este ano. As gravações de seis episódios de 45 minutos, com direção geral de Konrad Dantas, o Kondzilla, devem começar neste semestre, em São Paulo.

"Superamos as expectativas na primeira temporada e fizemos a série brasileira mais popular de 2019 da Netflix, com o desafio de seguir apenas o nosso coração. Na segunda temporada além do nosso amor pela arte, também vamos somar a energia de todo público que se sentiu representado pela série e está aguardando algo maior ainda", disse Kondzilla no evento do serviço de streaming.

A nova fase da atração será produzida pela Gullane, e promete mostrar se os personagens Doni (MC Jottapê), Rita (Bruna Mascarenhas) e Nando (Christian Malheiros) vão conseguir manter suas conquistas sem se esquecerem de onde vieram.

No Tudum Festival Netflix, o público está tendo a oportunidade de gravar suas músicas em um estúdio de verdade e"entrar" na quebrada de Sintonia para fazer um corte de cabelo no estilo dos personagens da série.

Larissa Manoela anuncia novo filme exclusivo para Netflix

Larissa Manoela no Tudum Festival Netflix Foto: Divulgação/ Netflix

Larissa Manoela também divulgou neste sábado, 25, no Tudum Festival Netflix que fará seu segundo filme para a Netflix. “Estou muito feliz com o meu segundo filme na Netflix! Tenho o desafio de interpretar uma mulher super madura, que foge da minha realidade. Será uma história diferente, as pessoas vão se surpreender muito.”

A atriz fará a personagem Lulli, uma jovem ambiciosa estudante de medicina que, após tomar um choque de aparelho de ressonância eletromagnética, passa a ter a capacidade de ouvir os pensamentos das pesssoas a sua volta.

Tudum Festival Netflix ​

Com título inspirado no som da vinheta que abre as produções da Netflix, o festival de experiências começou neste sábado, 25, no pavilhão da Bienal, e será encerrado na terça, 28, com a presença de Gretchen. A entrada é gratuita, porém os ingressos já esgotaram.

O público poderá receber os famosos “conselhos de banheiro” visto na série Sex Education, que acabou de estrear neste mês.