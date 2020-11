Netflix anuncia Manu Gavassi para série 'Condom Ladies' em vídeo

Manu Gavassi em anúncio de contratação pela Netflix Foto: Twitter / @netflix

A Netflix anunciou a contratação de Manu Gavassi para atuar em uma série chamada Condom Ladies. A informação foi divulgada em um vídeo nas redes sociais da plataforma de streaming nesta terça-feira, 3.

Nele, Manu Gavassi fala sobre o fato de terem "vazado informações" sobre a produção, e criticou o fato de Condom Ladies ter sido definida como uma "série teen".

"Me respeitem, tenho quase 30 anos de idade, não sou uma menina idiota que só usa roupas coloridas com sombras coloridas combinando, tem 'síndrome de Peter Pan' e parece, muitas vezes, uma criança com 1,5m de altura. Eu sou uma mulher, bem resolvida, independente", diz.

Manu Gavassi ainda se define como "uma mulher oficialmente contratada pela Netflix". Assista ao vídeo do anúncio abaixo.