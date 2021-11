Netflix anuncia filme de drama romântico com Giulia Be e Henry Zaga

Protagonistas do longa 'Depois do Universo' Foto: Nat Odenbreit/ Netflix

A Netflix anunciou nesta sexta-feira, 12, um novo filme nacional protagonizado pela cantora Giulia Be e o ator Henry Zaga. Depois do Universo estreia na plataforma em 2022.

As gravações do drama romântico iniciaram este mês em São Paulo. No longa, a talentosa pianista Nina (Giulia Be) precisa superar os desafios de lidar com o lúpus, uma doença autoimune que pode atacar qualquer parte do corpo - o rim, no caso dela.

A jovem é surpreendida por uma forte conexão com Gabriel (Henry Zaga), um dos médicos da equipe que a atende, que irá ajudá-la a superar suas inseguranças na luta para tocar nos palcos junto a uma grande orquestra de São Paulo.

Também estão no elenco os atores João Miguel, Othon Bastos, Rita Assemany, Leo Bahia, Viviane Araújo, Isabel Fillardis, Adriana Lessa, Denise Del Vecchio e João Côrtes.

“Gratidão gigante ao meu diretor, Diego Freitas, e a todos da Netflix e Camisa Listrada Filmes por acreditar em mim e me permitir viver essa personagem incrível, que conta uma das histórias mais lindas e emocionantes que eu li nos últimos tempos”, disse Giulia nas redes sociais.

“Grato por fazer parte de uma das mais belas histórias que já li - a vida é transitória e a morte é inevitável, mas tudo o que acontece no meio pode depender de nós”, disse Henry.