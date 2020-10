Netflix anuncia filme com Leandro Hassum sobre o Natal; veja fotos

Lendro Hassum é o protagonista de 'Tudo Bem no Natal Que Vem', produção original da Netflix Foto: Netflix / Divulgação

Faltando menos de três meses para o Natal, a Netflix anunciou nesta quarta-feira, 7, que irá lançar uma produção nacional original sobre a data. Estrelado por Leandro Hassum, Tudo Bem no Natal que Vem estreará no serviço de streaming em 3 de dezembro.

O filme mostra a história de Jorge, interpretado por Hassum, que sofre um acidente na véspera do Natal e acorda um ano depois, sem lembranças do que ocorreu nesse período de tempo.

O personagem, descrito como “rabugento”, percebe que ficou “condenado a continuar acordando na véspera de Natal, ano após ano, tendo que lidar com as consequências do que seu outro "eu" fez nos demais 364 dias”.

Além do humorista, o elenco da produção também conta com Elisa Pinheiro, Ariane Botelho, Miguel Rômulo, Louise Cardoso e Danielle Winits. O filme foi escrito por Paulo Cursino e dirigido por Roberto Santucci, dupla que já trabalhou em filmes como O Candidato Honesto e Até que a Sorte nos Separe.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais