Netflix anuncia estreia da 2ª temporada de 'Young Royals' para novembro

Segunda temporada de 'Young Royals' tem estreia definida para novembro, na Netflix. Primeira temporada já está disponível na plataforma de streaming. Foto: Netflix

Nesta sexta-feira, 1º, a Netflix anunciou uma previsão de lançamento para os próximos episódios de Young Royals. A notícia veio logo após a plataforma liberar algumas imagens inéditas da série.

No Twitter oficial do streaming foi publicada uma foto do elenco em frente a um painel. Nele diz que a segunda temporada chega à Netflix em novembro de 2022.

Ainda sem data definida, Young Royals foi renovada em 2021, dois meses depois da estreia oficial e contou com um vídeo especial do elenco agradecendo o carinho dos fãs brasileiros. O fim das filmagens foi anunciado pela própria Netflix, em maio.

A série acomapanha a ida de um jovem príncipe para um colégio interno, onde conhece e se aproxima por um dos alunos. Com seis episódios, a produção é estrelada por Edvin Ryding e Omar Rudberg. A primeira temporada de Young Royals já está disponível no streaming.