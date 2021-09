Netflix anuncia documentário sobre Britney Spears: ‘Britney Vs Spears’

A vida da cantora Britney Spears já ganhou um documentário lançado pelo The New York Times Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

A Netflix anunciou nesta terça-feira, 21, que irá lançar um documentário sobre Britney Spears. A revelação sobre Britney Vs Spears foi feita nas redes sociais da plataforma.

No twitter do streaming foi compartilhado um teaser misterioso. Na prévia, é mostrado um trecho de uma ligação da cantora com o advogado, no dia 21 de janeiro de 2009.

Ao longo da conversa, os dois falam sobre o objetivo de encerrar a tutela, que deu ao pai, Jamie Spears, o controle da vida da artista. Ele se tornou responsável pelas finanças da cantora há 13 anos e, desde então, ela luta por liberdade.

O trailer oficial, de acordo com a plataforma de streaming, será disponibilizado nesta quarta-feira, 22. Ainda não há data de estreia oficial da produção.

A CNN já anunciou que também irá lançar um documentário sobre a cantora, Toxic: Britney Spears Battle for Freedom, no dia 26 de setembro. Trabalhos em torno dessa história surgem após o sucesso do documentário Framing Britney Spears, vencedor do Emmy Awards, produzido pelo The New York Times.